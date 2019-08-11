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أمير منطقة تبوك ينقل معايدة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لأهالي المنطقة

أمير منطقة تبوك ينقل معايدة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لأهالي المنطقة
http://almnatiq.net/?p=761740
المناطق- تبوك:

نقل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك تهاني وتبريكات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله – لأهالي المنطقة بمناسبة عيد الاضحي المبارك
جاء ذلك خلال إستقبال سموه بالقصر الحكومي عقب صلاة عيد الأضحى المبارك اليوم, رؤساء وقضاة المحاكم وقادة وضباط القوات المسلحة والأمن الداخلي ومديري الإدارات الحكومية وأهالي المنطقة ، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.
وبادل سموه الجميع التهنئة, مشيداً بالنجاح المميز الذي تحقق في خدمة الحجيج خلال يوم التروية والوقوف في عرفات, بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل ما وفرته الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – حفظهما الله – من خدمات ومشاريع جديدة في المشاعر المقدسة وما سخرته من إمكانات وجندته من طاقات بشرية وآلية لتقديم أرقى الخدمات لوفود الرحمن وتوفير الرعاية الشاملة لهم منذ وصولهم وحتى مغادرتهم بعد أداء نسكهم إلى أوطانهم سالمين غانمين – بإذن الله -.
ونوه سمو الأمير فهد بن سلطان بالجهود القائمة في خدمة الحجاج من جميع الجهات المشاركة, وما ينعمون به من خدمات ، *مؤكداً سموه أن خدمة الحجاج شرف عظيم ومسئولية كبيرة لنا في المملكة العربية السعودية وهو امر نعتز ونفاخر به
بعد ذلك تناول الجميع طعام الإفطار الذي أقامه سموه بهذه المناسبة حضر حفل الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني

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