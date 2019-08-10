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أمير جازان يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك

أمير جازان يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=761741
جازان - فضه عطيف؛

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وجموع المصلين اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك، بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة جيزان.
وأمّ المصلين، الشيخ علي بن شيبان العامري ، الذي دعا المسلمين إلى تقوى الله عز وجل في السر والعلن والمحافظة على الصلوات في أوقاتها وإخراج الزكاة والمداومة على فعل الطاعات والأعمال الصالحة ،
وأشار إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية التي تُعد من أعظم ما يتقرب به المسلم في هذا اليوم المبارك بعد خروجه من المصلى إحياءاً لسنة الخليل إبراهيم عليه السلام وإتباعاً لسنة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ، مبينًا الشروط الواجب توافرها في الأضاحى من حيث الصحة والسن ووقت الذبح أو النحر وبقية الشروط المتعلقة بصحة إخراجها وقبولها.
وحث الشيخ العامري ، المصلين ، على والإكثار من التسبيح والاستغفار لله عز وجل في هذا اليوم المبارك وزيارة الأقارب وصلة الأرحام والبر بالوالدين ، مختتماً خطبته بدعاء الله تعالى أن يحفظ بلادنا من شر الأشرار وكيد الكائدين ، وأن يديم عليها عزها بدين الإسلام وتحت راية التوحيد ، وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل شر .
كما أقيمت صلاة عيد الاضحى المبارك في جميع محافظات ومراكز وقرى وهجر منطقة جازان .

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