الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يعايد نزلاء مركز التأهيل الشامل بمنطقة ⁧‫الحدود الشمالية

خالد الضبيبي. المناطق

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم بزيارة معايدة لنزلاء مركز التأهيل الشامل بالمنطقة، التقى خلالها بعدد من نزلاء المركز وقدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وزار سموه مختلف أقسام مركز التأهيل مطلعاً على ما يقدمه من رعاية اجتماعية وخدمات علاجية لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال ما يضمه من إمكانات ومعدات وكوادر بشرية مؤهلة.

وأثنى سموه على ما يقدمه المركز من جهود وخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، سائلا الله تعالى أن يمن على الجميع بالصحة والعافية والسلامة .

من جهتهم عبّر نزلاء المركز عن شكرهم وتقديرهم لسموه لمشاركتهم فرحة العيد.