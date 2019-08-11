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ضخ وتوزيع أكثر من مليون متر مكعب من المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

ضخ وتوزيع أكثر من مليون متر مكعب من المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
http://almnatiq.net/?p=761755
المناطق - الرياض

أعلنت شركة المياه الوطنية في تقريرها عن اليوم التاسع من ذي الحجة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن تحقيق معدلات قياسية غير مسبوقة في الكفاءة التشغيلية لخدماتها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة حيث بلغت كميات المياه المستلمة من محطات تحلية المياه المالحة لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ما يقارب 1,016,197 متراً مكعباً ليصل إجمالي كميات المخزون الإسـتراتيجي الفعلي لدى الشركة إلى مليون وثمانمائة وستون ألف متر مكعب تمثّل 87 ‎%‎ من الطاقة الاستيعابية، فيما بلغ إجمالي المخزون التشغيلي الفعلي (900) ألف متر مكعب تمثّل ما نسبته 83 ‎%‎ من الطاقة التشغيلية الاستيعابية.
وأوضح رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن صالح الغامدي أن كميات المياه الموزعة من قبل الشركة للأربع وعشرين ساعة الماضية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومرافق الخدمات العامة بالمسجد الحرام بلغت أكثر من مليون متر مكعب ولأول مرة يتم توزيع هذه الكميات في تاريخ مكة المكرمة وموسم الحج فيما وصل معدل الضخ المستمر إلى (22) ساعة في اليوم للأحياء المخدومة بالشبكات بمدينة مكة المكرمة وعلى مدار الساعة لشبكات المشاعر المقدسة ولمرافق المسجد الحرام، لافتا النظر إلى أن الشركة قامت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بتوزيع (28) ألف عبوة من ماء زمزم عبر منافذ التوزيع المعتمدة ليصل إجمالي ما تم توزيعه من عبوات ماء زمزم منذ بداية موسم الحج (3.8) مليون عبوة ، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أي انقطاعات مؤثرة على العمليات التشغيلية كما لم يتم رصد أي حالات تخل بالأمن والسلامة ولله الحمد ومعالجة كافة البلاغات الواردة لقنوات التواصل مع الشركة والبالغة (435) بلاغاً وفقاً للممارسات المهنية.

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