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حاج إيراني: شكراً للمملكة وشعبها محب للخير

حاج إيراني: شكراً للمملكة وشعبها محب للخير
http://almnatiq.net/?p=761763
المناطق - الرياض

أعرب حاج إيراني عن شكره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، لما تقدمه من عناية كبيرة بحجاج بيت الله الحرام، مؤكدًا أن ذلك يبرز اهتمام الدولة بأكملها وكذلك شعب المملكة المحب للخير.
وقال الحاج الإيراني “عبدالحميد غلام”، الذي أدخل لمدينة الملك عبدالله الطبية جراء تعرضه لوعكة صحية، واصطحب عبر القافلة الطبية المسائية لعرفات أمس: “شكرًا لقيادتكم.. شعبكم محب للخير ولديكم أفضل مستشفيات في العالم”، مشيرًا إلى أن ما قدم له من خدمات صحية جعله سعيدًا وأشعره بالراحة والطمأنية.
وأكد أنه يجد جميع ما يحتاج إليه من دون عناء، سواء في المستشفى أو في الشارع أو داخل الفنادق , داعيا الله أن يمن على المملكة بمزيد من الخيرات، وأن يعينها الله على خدمة ضيوف الرحمن كل عام.

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