احدث الأخبار

فرق الدفاع المدني بالمشاعر تعلن جاهزيتها لتغطية مداخل ومخارج منشأة الجمرات
أبرز المواد
 رجال الأمن المشاركون في الحج .. ابتسامة دائمة وروح مبتهجة لخدمة ضيوف الرحمن
أبرز المواد
 33 درجة الحرارة في مشعري منى ومزدلفة .. و 34 في مشعر عرفات
أبرز المواد
 حاج إيراني: شكراً للمملكة وشعبها محب للخير
أبرز المواد
 فرحتان لضيوف الرحمن لا تعدلهما فرحة.. فرحة الحج وفرحة العيد
أبرز المواد
 ضخ وتوزيع أكثر من مليون متر مكعب من المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يعايد نزلاء مركز التأهيل الشامل بمنطقة ⁧‫الحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 أمير جازان يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك
منطقة جازان
 أمير منطقة تبوك ينقل معايدة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لأهالي المنطقة
منطقة تبوك
 أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ سداد الفاخري
منطقة تبوك
 أمير تبوك يتقدم جموع المصلين لآداء صلاة عيد الأضحى
منطقة تبوك
 أمير الحدود الشمالية يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك ويستقبل المهنئين .
منطقة الحدود الشمالية
فرق الدفاع المدني بالمشاعر تعلن جاهزيتها لتغطية مداخل ومخارج منشأة الجمرات

فرق الدفاع المدني بالمشاعر تعلن جاهزيتها لتغطية مداخل ومخارج منشأة الجمرات

أبرز المواد
رجال الأمن المشاركون في الحج .. ابتسامة دائمة وروح مبتهجة لخدمة ضيوف الرحمن

رجال الأمن المشاركون في الحج .. ابتسامة دائمة وروح مبتهجة لخدمة ضيوف الرحمن

أبرز المواد
33 درجة الحرارة في مشعري منى ومزدلفة .. و 34 في مشعر عرفات

33 درجة الحرارة في مشعري منى ومزدلفة .. و 34 في مشعر عرفات

أبرز المواد
حاج إيراني: شكراً للمملكة وشعبها محب للخير

حاج إيراني: شكراً للمملكة وشعبها محب للخير

أبرز المواد

فرق الدفاع المدني بالمشاعر تعلن جاهزيتها لتغطية مداخل ومخارج منشأة الجمرات

فرق الدفاع المدني بالمشاعر تعلن جاهزيتها لتغطية مداخل ومخارج منشأة الجمرات
http://almnatiq.net/?p=761772
عادل الزهراني - مكة المكرمة

أكملت فرق ووحدات الدفاع المدني المنتشرة في جميع أرجاء منشأة الجمرات والساحات المحيطة بها كافة الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن عبر سلسلة من الاستعدادات والدورات التدريبية المؤهلة لإنقاذ الحجاج وتنفيذ خطط الإخلاء للمرضى وكبار السن الذين قد يتعرضون لأي مشكلات صحية نتيجة الإجهاد أو الزحام والتدافع أثناء رمي الجمرات، والتعامل مع أي حالات طارئة تمثل خطراً على سلامة ضيوف الرحمن خلال أداء مناسك الحج طيلة أيام التشريق، والجاهزية لكافة الاحتمالات والمخاطر بتنسيق تام مع كافة المراكز الصحية القريبة من منشأة الجمرات .
وأوضح قائد منشأة الجمرات العميد عبدالله السحيباني أن الضباط والأفراد المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن بمنشأة الجمرات تم توزيعهم على جميع مناطق المنشأة ومداخلها في كافة الاتجاهات، بعد اخضاعهم لتدريبات متخصصة للقيام بمهامهم على أكمل وجه، ويشمل التدريب على كيفية التعامل مع الحالات ونقلها إلى المراكز الصحية الموزعة عند عدد من نقاط الدفاع المدني.
من جانبه بين ضابط التنسيق في غرفة المراقبة والتوجيه التابعة للدفاع المدني بمنشأة الجمرات الرائد رياض الجديعي أن عمل الغرفة يختص برصد دخول الحجاج وخروجهم والتأكد من عدم وجود أي تزاحم، عبر شاشات موزعة على كافة منشأة الجمرات من أجل متابعة سير الحجاج والتأكد من سلامتهم وعدم وجود أي اصابات أو حالات اغماء أو تزاحم, مفيداً أنه في حال ورود أي ملاحظة يتم انتقال اقرب نقطة متمركزة بالجمرات للمصاب ومن ثم يتم نقله لأقرب مركز صحي لإسعافه.
وأكد الضابط الميداني النقيب فواز السهلي أن العمل بالجمرات يعتمد على الدقة والسرعة، وتم اختيار متقن للأفراد الذين سيؤدون تلك المهمة، ليتم تدريبهم على كافة الادوار والمهام الاساسية، بالإضافة إلى الاسعافات الاولية للتعامل مع بعض الحالات كالإغماء أو السقوط، مشيرا إلى أن المراكز بمنشأة الجمرات مزودة بنقالات وعربات وجميع أدوات السلامة.

روابط ذات صلة

رجال الأمن المشاركون في الحج .. ابتسامة دائمة وروح مبتهجة لخدمة ضيوف الرحمن

رجال الأمن المشاركون في الحج .. ابتسامة دائمة وروح مبتهجة لخدمة ضيوف الرحمن
33 درجة الحرارة في مشعري منى ومزدلفة .. و 34 في مشعر عرفات

33 درجة الحرارة في مشعري منى ومزدلفة .. و 34 في مشعر عرفات
حاج إيراني: شكراً للمملكة وشعبها محب للخير

حاج إيراني: شكراً للمملكة وشعبها محب للخير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*