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ضيوف الرحمن يؤدون طواف الإفاضة بالمسجد الحرام وسط أجواء إيمانية وخدمات متكاملة

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ضيوف الرحمن يؤدون طواف الإفاضة بالمسجد الحرام وسط أجواء إيمانية وخدمات متكاملة

ضيوف الرحمن يؤدون طواف الإفاضة بالمسجد الحرام وسط أجواء إيمانية وخدمات متكاملة
http://almnatiq.net/?p=761779
المناطق - الرياض

توجه ضيوف الرحمن اليوم أفواجاً إلى بيت الله الحرام مهللين مكبرين تملأ قلوبهم الفرحة والسرور، بعد أن مَنّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقد أدوا الركن الأعظم من أركان الحج, ثم قضائهم الليل في مشعر مزدلفة وقيامهم برمي الجمرة الكبرى صباح هذا اليوم بمنى وهم ينعمون بالراحة والاطمئنان.
وقام رجال الأمن بجهود كبيرة من أجل التسهيل على حجاج بيت الله الحرام لوصولهم للمسجد الحرام ليطوفوا طواف الإفاضة.
وسخرت إدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مع الجهات الحكومية المختلفة جميع الإمكانيات لتنظيم تفويج الحجاج إلى المسجد الحرام وساحاته، وتنظيم دخولهم عبر أدواره وبواباته المتعددة ، في إطار تنفيذ خطة موسم الحج هذا العام في مرحلتها الثانية, التي تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن, وتكثيف برامج التوجيه والإرشاد وأعمال النظافة وسقيا زمزم والعربات والصيانة والتشغيل التي مكّنت بعد عون الله وتوفيقه من أداء المصلين صلاتهم بكل يسر وسهولة.

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