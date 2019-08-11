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وكيل إمارة القصيم المساعد للحقوق يعايد المرضى المنومين بتخصصي بريدة بعيد الأضحى

وكيل إمارة القصيم المساعد للحقوق يعايد المرضى المنومين بتخصصي بريدة بعيد الأضحى

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أمير جازان يعايد الشيخ العامري بمنزله

أمير جازان يعايد الشيخ العامري بمنزله

منطقة جازان

أمير جازان يعايد الشيخ العامري بمنزله

أمير جازان يعايد الشيخ العامري بمنزله
http://almnatiq.net/?p=761783
جازان - فضه عطيف:

عايد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان اليوم، فضيلة مستشار وزارة العدل رئيس محكمة الاستئناف الشيخ علي بن شيبان العامري في منزله بمدينة جيزان، وهنأه بعيد الأضحى المبارك، سائلاً الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخير والبركات.
وبادل الشيخ العامري، سمو الأمير محمد بن ناصر، التهنئة بهذه المناسبة، مثمناً زيارته التي تأتي في إطار التواصل الدائم بين القيادة وأبناء الوطن الغالي, سائلاً الله تعالى أن يعيد العيد السعيد على أمة الإسلام في أمن وأمان وطمأنينة .

 

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