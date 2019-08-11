أمانة الاحساء تضبط 29 مسلخ عشوائي أول أيام الاضحى

المناطق - الأحساء

كشف المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل، عن ضبط الأمانة ممثلة في لجنة متابعة المطابخ والاحواش العشوائية، أول أيام عيد الأضحى المبارك، 29 مسلخاً عشوائياً مخالفاً على امتداد مواقع برية وأخرى زراعية، تقوم عليها عمالة وافدة 66 عاملاً، والتي عمدت إلى القيام بالذبح العشوائي خارج المسالخ المعتمدة التابعة للأمانة في ظروف بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية.

وأبان بووشل، أن عدد الذبائح التي تم ضبطها ومصادرتها واتلافها أكثر من 650 ذبيحة، مؤكداً على ان اللوائح البلدية شددت على منع الذبح العشوائي وتطبيق اقصى الجزاءات بحق المخالفين ومصادرة وإتلاف المضبوطات، حيث جاءت جولة اللجنة الرقابية بمشاركة قوات المهمات من شرطة الأحساء.

وأوضح أن الذبح العشوائي له نتائجه السلبية على الأفراد والمجتمع بصفة عامة كون من يقومون بهذه العملية عمالة غير مختصة، إضافةً الى غياب الفحص البيطري للأنعام قبل وبعد الذبح مما يعرض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض، كما يُعرض الذبائح للفساد السريع بسبب التعرض للملوثات الخارجية مما يسبب تكاثر البكتيريا والجراثيم المسببة للأمراض المختلفة في اللحوم، وكذلك عدم ضمان نظافة وتعقيم الأدوات المستخدمة في الذبح والتجهيز يكون سبباً في تلوث اللحوم ، كما عدم التخلص السليم من مُخلّفات الذبائح يؤدي إلى تلوث البيئة وتشويهها بصرياً.

بدوره حذر رئيس بلدية الهفوف رئيس لجنة متابعة الذبح العشوائي الدكتور قاسم الهزوم، من خطورة ذبح الأنعام خارج المسالخ المعتمدة والمرخصة، حفاظاً على الصحة العامة للمستهلك ومنع انتقال الأمراض المعدية المشتركة، وكذلك عدم الإضرار بالبيئة وتشويه المظهر العام للمنطقة.

وأشار الهزوم إلى أن اللجنة أعدت خططاً دائمة لضبط مخالفات الذبح العشوائية وإزالة المواقع التي يتم فيها ذلك واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين ، ويضيف الهزوم جهود الأمانة في هذا الجانب تأتي لتؤكد على اهمية تقيد المواطن والمقيم بالذبح في المسالخ المعتمدة وما تقدمه من خدمات بكوادر متخصصة ومؤهلة وبيئة صحية مهيأة لذبح الانعام ، بالإضافة الى التشديد على مخاطر الذبح العشوائي خارج مسالخ الامانة وما يترتب على ذلك من غياب الكشف الصحي البيطري على الذبائح قبل وبعد الذبح وعدم توفر الاشتراطات الصحية للموقع والجزارين المتجولين وما تسببه مُخلّفات الذبائح من أضرار بالبيئة