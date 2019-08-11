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وكيل إمارة القصيم المساعد للحقوق يعايد المرضى المنومين بتخصصي بريدة بعيد الأضحى

وكيل إمارة القصيم المساعد للحقوق يعايد المرضى المنومين بتخصصي بريدة بعيد الأضحى

منطقة القصيم
أمير القصيم يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين

أمير القصيم يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين

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أمير القصيم يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين

أمير القصيم يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين
http://almnatiq.net/?p=761785
المناطق / بريدة

أدى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مع جموع المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440هـ بمصلى العيد بحي الصفراء بمدينة بريدة .

وقد أم المصلين فضيلة الشيخ سليمان الربعي الذي أثنى في بداية خطبته على الله سبحانه وتعالى وشكره على النعم التي لاتعد ولاتحصى والقيام بشعائر الاسلام وعيد الاضحى.

واشار فضيلته إلى أن المسلمين يجدون انفسهم من خلال هذه المشاعر والاذكار وما لها من الأثر في حياتهم ، متحدثاً عن عظم أجر الأضحية ومنزلتها عند الله ، منوهاً بالجهود العظيمة التي تقوم بها قيادتنا الرشيدة – أعانها الله – في خدمة الحجاج وتوفير سبل الراحة لهم ليقوموا في تأدية مناسكهم في كل يسر وسهولة ، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا ويوفق ولاة أمرنا الى مافيه الخير والسداد ، وأن ينصر جنودنا المرابطين في كل الثغور الداخلية والخارجية.

وأدى الصلاة مع سمو أمير منطقة القصيم , صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز , وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز , وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، ووكيل إمارة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني ، ووكيل الإمارة المساعد للحقوق صالح البرادي ، ومدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي بن مرضي ، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين في المنطقة.

كما أديت صلاة عيد الأضحى المبارك في مصليات العيد ومساجد مدينة بريدة وفي جميع محافظات ومراكز منطقة القصيم.

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