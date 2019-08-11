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وكيل إمارة القصيم المساعد للحقوق يعايد المرضى المنومين بتخصصي بريدة بعيد الأضحى

وكيل إمارة القصيم المساعد للحقوق يعايد المرضى المنومين بتخصصي بريدة بعيد الأضحى

منطقة القصيم
أمير القصيم يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين

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وكيل إمارة القصيم المساعد للحقوق يعايد المرضى المنومين بتخصصي بريدة بعيد الأضحى

وكيل إمارة القصيم المساعد للحقوق يعايد المرضى المنومين بتخصصي بريدة بعيد الأضحى
http://almnatiq.net/?p=761789
المناطق / بريدة

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري للجنة أصدقاء المرضى بالمنطقة، زار وكيل الإمارة المساعد للحقوق صالح بن محمد البرادي ، اليوم، المرضى المنومين بمستشفى الملك فهد التخصصي في مدينة بريدة.

وهنأ البرادي المرضى المنومين بعيد الأضحى المبارك، ناقلاً لهم تهنئة سمو أمير منطقة القصيم بهذه المناسبة، متمنياً لهم الشفاء العاجل.

رافق وكيل الإمارة خلال الزيارة مساعد مدير شرطة المنطقة العميد سليمان الخليوي ، ومساعد أمين الغرفة الاجارية بالمنطقة المهندس عطاالله الدخيل

وأمين لجنة أصدقاء المرضى بالقصيم مساعد الفوزان ، ومدير مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة الدكتور تركي المقبل.

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