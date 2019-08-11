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“السعودية للكهرباء” تعلن نجاح المراحل الثلاث الأولى من الخطة التشغيلية لحج 1440هـ

“السعودية للكهرباء” تعلن نجاح المراحل الثلاث الأولى من الخطة التشغيلية لحج 1440هـ
http://almnatiq.net/?p=761801
المناطق- واس

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، نجاح المراحل الأولى والثانية والثالثة من الخطة التشغيلية لحج 1440هـ (ولله الحمد)، بإشراف وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ومنظومة تكامل القطاع، دون وجود أي انقطاعات مؤثرة للخدمة الكهربائية أو أي حالات طارئة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وأن الخدمة كانت مستقرة في مشعر منى خلال يوم التروية وفي عرفات ومزدلفة وعند عودة الحجيج إلى منى مرة أخرى لرمي الجمرات، مشددة على موثوقية الخدمة الكهربائية وجاهزية فرق العمليات بالشركة ومراقبتها لأداء الشبكة على مدار الساعة طيلة موسم الحج.
وأكد رئيس القطاع الغربي في الشركة المشرف العام على خطة الحج المهندس عبدالسلام بن راشد العمري، ، أن نجاح الخطة التشغيلية للشركة هذا العام، جاء نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلتها “السعودية للكهرباء” عقب انتهاء موسم حج العام الماضي مباشرة، وإطلاقها لـ 13 مشروعاً جديداً كان لها بالغ الأثر في تعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية خلال موسم حج هذا العام.

وأوضح المهندس العمري، أن الأحمال التي سجلت يوم التروية بلغت 253 ميجاوات، وفي مكة المكرمة بلغت 3700 ميجاوات، بينما الأحمال المُسجلة يوم “الوقفة” في مشعر عرفات بلغت 75 ميجاوات، وفي مكة المكرمة بلغت 3261 ميجاوات، فيما لم تسجل خلال أيام الحج أي بلاغات مؤثرة في المشاعر المقدسة، ولا تزال أنظار المختصين بمركز العمليات والتحكم بالمشاعر المقدسة تراقب وترصد شاشات الأحمال.
وبين رئيس القطاع الغربي، أن الشركة تسعى إلى تقديم خدمة كهربائية بمستوى عال من الموثوقية والكفاءة في الأداء في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام، وذكر أن خطة هذا العام اشتملت على عدة مرتكزات، تشمل الإشراف الكامل على تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية خلال هذه الفترة وتعزيز النظام الكهربائي؛ لضمان أعلى درجات الموثوقية ومعايير السلامة، وذلك من خلال تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة بـ 13 مشروعاً جديداً في مجالي النقل والتوزيع؛ وتوفير مصادر تغذية للطاقة الكهربائية تتجاوز الأحمال المتوقعة، ومصادر تغذية احتياطية، وفقاً لخطط تم إعدادها مُسبقاً، وكذلك تحديد نقاط الانطلاق.
وأكد المهندس عبدالسلام العمري، أن “السعودية للكهرباء” ستعمل من خلال الإدارة التنفيذية وكامل طواقمها الهندسية والفنية والإدارية على مباشرة العمل على الاستعدادات المكثفة لحج العام المقبل 1441هـ (بإذن الله) فور انتهاء موسم حج هذا العام مباشرة.

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