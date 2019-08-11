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الهلال الأحمر بتبوك يكثف تواجده أمام المصليات ومواقع إحتفالات الأهالي بعيد الأضحى المبارك

الهلال الأحمر بتبوك يكثف تواجده أمام المصليات ومواقع إحتفالات الأهالي بعيد الأضحى المبارك

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الهلال الأحمر بتبوك يكثف تواجده أمام المصليات ومواقع إحتفالات الأهالي بعيد الأضحى المبارك

الهلال الأحمر بتبوك يكثف تواجده أمام المصليات ومواقع إحتفالات الأهالي بعيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=761826
المناطق - تبوك
أكملت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك استعداداتها للعمل بالخطة السنوية الخاصة بموسم الحج وعيد الأضحى المبارك.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك خالد بن مرضي العنزي أن فرع الهيئة بالمنطقة يعمل بخطته السنوية والتي تشمل تكثيف تواجد الفرق الإسعافية بمصليات العيد بمدينة تبوك ومحافظاتها وبعض الجوامع التي تشهد كثافة مرورية تقليلاً لزمن الاستجابة من خلال نقاط تمركز محددة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأضاف بأن الخطة سوف تشمل مشاركة الفرق الإسعافية بمواقع الاحتفالات المتزامنة مع عيد الأضحى المبارك في مدينة تبوك ومحافظاتها.
وأشار إلى جاهزية جميع مراكز المنطقة والتي تقدم خدماتها الطبية داخل مدينة تبوك، وعلى الطرق والمحافظات التابعة لها, وتشمل 26 مركز إسعافي بكوادرها من أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف بالإضافة لفرق الإسناد والإسعاف المتقدم وتحت إشراف ومتابعة من القيادة الميدانية والعمليات.
وأكد العنزي بضرورة التواصل مع العمليات على الرقم 997 أو من خلال تطبيق “أسعفني” في حالة وقوع أي طارىء طبي لاسمح الله.

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