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قطار المشاعر المقدسة ينقل أكثر من مليون حاج في 45 ساعة

قطار المشاعر المقدسة ينقل أكثر من مليون حاج في 45 ساعة
http://almnatiq.net/?p=761836
المناطق - واس

نجح قطار المشاعر المقدسة في نقل 1.087.320 حاجا خلال 45 ساعة اشتملت على عدد من المراحل هي التصعيد والنفرة ورمي جمرة العقبة الكبرى خلال موسم حج هذا العام وفقا لما ما أعلنته الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، الجهة المشغلة لقطار المشاعر المقدسة وذلك بالتنسيق مع “هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة”، والجهات ذات العلاقة.
وأشار المشرف على مشروع قطار المشاعر المقدسة المهندس محمد فدا إلى أن المرحلة الأولى لقطار المشاعر انطلقت في الساعة الرابعة من فجر السابع من ذي الحجة وهي حركة مترو عادية يتوقف القطار فيها في جميع المحطات، وانتهت في الساعة السادسة مساء وتم خلالها نقل أكثر من 16 ألف حاج بين المحطات التسعة.
وأضاف المهندس فدا أن المرحلة الثانية تم فيها تصعيد 340.035 حاجا من محطات منى إلى محطات عرفة للوقوف على صعيدها الطاهر وبدأت هذه المرحلة في الساعة الثامنة من مساء يوم التروية (الثامن من ذي الحجة) وانتهت في الحادية عشرة من صباح يوم عرفة.
وأوضح أن المرحلة الثالثة لقطار المشاعر انطلقت في الساعة السابعة من مساء يوم عرفة لنقل الحجاج أثناء نفرتهم إلى مزدلفة، ونجحنا ولله الحمد في نقل أكثر من 353 ألف حاج خلال ست ساعات ونصف.
وقال : بالنسبة للمرحلة الرابعة، فتم فيها نقل الحجاج لرمي جمرة العقبة من خلال محطة الجمرات واستطعنا ولله الحمد تجاوز المستهدف بتمكين 377.199 حاجاً من رمي جمرة العقبة في وقت قياسي، حيث بدأت المرحلة في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من يوم العاشر من ذي الحجة واستمرت حتى التاسعة صباحاً.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي ان الهيئة سخرت في هذا العام اكثر من 15 ألف موظف لإدارة الحشود في محطات قطار المشاعر المقدسة من خلال وظائف موسمية لتشغيل ادارة الحشود في القطار.
وأبان “كعكي” أن الخطط الموضوعة لإدارة الحشود في هذا العام أسهمت وبشكل فعال في نجاح خطط التصعيد والنفرة الى منشاة الجمرات حيث عمدت الهيئة الى عقد دورات تدريبية للعاملين في إدارة الحشود قبل بدء موسم الحج بوقت كاف وهو الأمر الذي حقق الأهداف المرجوة.

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