بلدية غرب الدمام : ضبط ٤٤ مخالف من العمالة الوافدة يمارسون الذبح العشوائي

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كشف رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني عن ضبط ٤٤ مخالف من العمالة الوافدة يقومون بـ “الذبح العشوائي ” وذلك ضمن استعدادات الأمانة لعيد الأضحى المبارك.

وقال في تصريح صحافي، أن البلدية ممثلة بإدارة الأسواق تمكنت بالتعاون مع الجهات الأمنية من ضبط ٤٤ مخالف من العمالة الوافدة يقومون بممارسة الذبح العشوائي في صباح العيد، وذلك في الطرقات العامة وتحت خطوط الضغط العالي بسوق الأغنام وفي مواقع تفتقر إلى أبسط الاشتراطات الصحية وباستخدام أدوات للذبح ملوثه وغير صالحه للاستخدام.

وأضاف ” القحطاني ” أنه ومن خلال الضبط أتضح وجود أضاحي مريضة وغير صالحه للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى تلويث الأماكن العامة، لافتا إلى أن البلدية ستقوم بتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات وإحالة المخالفين لنظام الإقامة والعمل للجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالهم، مشيرا إلى استمرار الجولات الرقابية بالتعاون مع الجهات الأمنية، وذلك حرصا على سلامة المستهلكين وعلى الصحة العامة.

ودعا القحطاني جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المخالفين وعدم التعاون معهم وذلك لسلامه أضاحيهم وضمان خلوها من الأمراض وذلك بذبحها في المسالخ المرخصة حفاظا على سلامتهم وسلامة عوائلهم، حاثا على الابلاغ عن أي مخالفات صحية عنها من خلال مركز 940