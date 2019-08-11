احدث الأخبار

بلدية غرب الدمام : ضبط ٤٤ مخالف من العمالة الوافدة يمارسون الذبح العشوائي
المنطقة الشرقية
 قطار المشاعر المقدسة ينقل أكثر من مليون حاج في 45 ساعة
أبرز المواد
 “الجوازات” تصدر 68 قراراً إدارياً بحق عدد من ناقلي حجاجٍ بدون تصاريح نظامية بنهاية يوم التروية
أبرز المواد
 الهلال الأحمر بتبوك يكثف تواجده أمام المصليات ومواقع إحتفالات الأهالي بعيد الأضحى المبارك
منطقة تبوك
 الليلة: أمير جازان يستقبل المهنئين بالعيد ..
منطقة جازان
 أمين عسير يوجه بكشف مكامن القصور في تنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار في حي الموسى
منطقة عسير
 اللواء التركي : ما تحقق من نجاح لموسم حج هذا العام يؤكد القدرات التنظيمية الكبيرة للمملكة
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يلتقي الرئيس اليمني
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء” تعلن نجاح المراحل الثلاث الأولى من الخطة التشغيلية لحج 1440هـ
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يستقبل أصحاب السمو الأمراء والمفتي وكبار المدعوين و المشاركين في الحج
أبرز المواد
 وكيل إمارة القصيم المساعد للحقوق يعايد المرضى المنومين بتخصصي بريدة بعيد الأضحى
منطقة القصيم
 أمير القصيم يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين
منطقة القصيم
بلدية غرب الدمام : ضبط ٤٤ مخالف من العمالة الوافدة يمارسون الذبح العشوائي

بلدية غرب الدمام : ضبط ٤٤ مخالف من العمالة الوافدة يمارسون الذبح العشوائي

المنطقة الشرقية
قطار المشاعر المقدسة ينقل أكثر من مليون حاج في 45 ساعة

قطار المشاعر المقدسة ينقل أكثر من مليون حاج في 45 ساعة

أبرز المواد
“الجوازات” تصدر 68 قراراً إدارياً بحق عدد من ناقلي حجاجٍ بدون تصاريح نظامية بنهاية يوم التروية

“الجوازات” تصدر 68 قراراً إدارياً بحق عدد من ناقلي حجاجٍ بدون تصاريح نظامية بنهاية يوم التروية

أبرز المواد
الهلال الأحمر بتبوك يكثف تواجده أمام المصليات ومواقع إحتفالات الأهالي بعيد الأضحى المبارك

الهلال الأحمر بتبوك يكثف تواجده أمام المصليات ومواقع إحتفالات الأهالي بعيد الأضحى المبارك

منطقة تبوك

بلدية غرب الدمام : ضبط ٤٤ مخالف من العمالة الوافدة يمارسون الذبح العشوائي

بلدية غرب الدمام : ضبط ٤٤ مخالف من العمالة الوافدة يمارسون الذبح العشوائي
http://almnatiq.net/?p=761839
المناطق - الدمام

كشف رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني عن ضبط ٤٤ مخالف من العمالة الوافدة يقومون بـ “الذبح العشوائي ” وذلك ضمن استعدادات الأمانة لعيد الأضحى المبارك.

وقال في تصريح صحافي، أن البلدية ممثلة بإدارة الأسواق تمكنت بالتعاون مع الجهات الأمنية من ضبط ٤٤ مخالف من العمالة الوافدة يقومون بممارسة الذبح العشوائي في صباح العيد، وذلك في الطرقات العامة وتحت خطوط الضغط العالي بسوق الأغنام وفي مواقع تفتقر إلى أبسط الاشتراطات الصحية وباستخدام أدوات للذبح ملوثه وغير صالحه للاستخدام.

وأضاف ” القحطاني ” أنه ومن خلال الضبط أتضح وجود أضاحي مريضة وغير صالحه للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى تلويث الأماكن العامة، لافتا إلى أن البلدية ستقوم بتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات وإحالة المخالفين لنظام الإقامة والعمل للجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالهم، مشيرا إلى استمرار الجولات الرقابية بالتعاون مع الجهات الأمنية، وذلك حرصا على سلامة المستهلكين وعلى الصحة العامة.

ودعا القحطاني جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المخالفين وعدم التعاون معهم وذلك لسلامه أضاحيهم وضمان خلوها من الأمراض وذلك بذبحها في المسالخ المرخصة حفاظا على سلامتهم وسلامة عوائلهم، حاثا على الابلاغ عن أي مخالفات صحية عنها من خلال مركز 940

روابط ذات صلة

أمانة الاحساء تضبط 29 مسلخ عشوائي أول أيام الاضحى

أمانة الاحساء تضبط 29 مسلخ عشوائي أول أيام الاضحى
أمير الشرقية يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

أمير الشرقية يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك
أمير الشرقية يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك

أمير الشرقية يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*