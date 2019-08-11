أمير مكة وبحضور نائبه يستقبل وزيري الحج والعمرة و النقل و رئيس بعثة الحج العمانية

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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بمنى اليوم ، وزير النقل الدكتور نبيل العامودي يرافقه رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح وعدد من قيادات الوزارة.

وهنأ الدكتور العامودي، الأمير خالد الفيصل ونائبه بحلول عيد الأضحى المبارك ،كما أطلع سموهما على خطة وزارة النقل التي تهدف إلى تطوير وتحسين خدمات النقل في الحج ومتابعة أداء المرافق والأنشطة المختلفة الخاضعة لإشراف الوزارة بهدف خدمة الحجاج وراحتهم وتسهيل أدائهم لنسكهم ، وبحسب الوزير العامودي فقد تم استخدام قطار الحرمين لأول مرة خلال موسم حج العام الحالي لنقل ضيوف الرحمن بين المدينة المنورة ومكة المكرمة.

كما استقبل سموه و بحضور نائبه ، وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن ونائبه الدكتور عبدالفتاح مشاط وعدد من وكلاء الوزارة.

وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره لوزير الحج نظير الأعمال التي تنفذها الوزارة ، مشيداً سموه بالنتائج التي حققتها مبادرة طريق مكة والتي أسهمت في التسهيل على 225 ألف حاج من 5 دول.

واستمع أمير منطقة مكة ونائبه لشرح عن أعمال وزارة التحج والعمرة خلال موسم الحج الحالي والتي يأتي في مقدمتها التوجه نحو التقنية للتسهيل على ضيوف الرحمن.

فيما قدم وزير الحج والعمرة التهنئة للأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

واستقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بمنى اليوم ، رئيس بعثة الحج العمانية سلطان بن سعيد الهنائي يرافقة عددٌ من مسؤولي وأعضاء البعثة.

ورحب الأمير خالد الفيصل برئيس وأعضاء البعثة العمانية ، سائلاً الله أن يتقبل من الحجيج نسكهم والعودة لأوطانهم سالمين غانمين بإذن الله.

فيما عبّر الهنائي عن شكره وتقدير للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً على الخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن.

كما التقى سموه وبحضور نائبة، مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، يرافقه عدد من قيادات المديرية.

وهنأ الفريق العمرو، الأمير خالد الفيصل ونائبه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .

وأطلع سموهما على أعمال وخطط الدفاع المدني لموسم حج العام الحالي التي ينفذها قرابة 15 ألف ضابط وفرد مسنودين بأكثر من 3 آلاف آلية ومعدة.