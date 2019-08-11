محافظ الخرج يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك ويعايد المرضى

الرياض - أشرف العصيمي

استقبل محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي بصالة الاستقبال بمحافظة الخرج رؤساء المراكز والمعرفين ومدراء الادارات الحكومية العسكرية والمدنية وأهالي المحافظه الذين قدموا لتبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقد بادلهم المحافظ التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله العلي القدير أن يعيده على خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وشعب المملكة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

من جهة اخرى قام المحافظ بزيارة للمرضى المنومين في مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية وذلك من اجل الاطمئنان عليهم ومعايدتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك .