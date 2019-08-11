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سوق عكاظ يقدم رسالة سامية يكرس فيها أهمية الحضارة العربية

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سوق عكاظ يقدم رسالة سامية يكرس فيها أهمية الحضارة العربية

سوق عكاظ يقدم رسالة سامية يكرس فيها أهمية الحضارة العربية
http://almnatiq.net/?p=761883
الطائف - عادل الزهراني

يقدم سوق عكاظ رسالة سامية، يكرس فيها أهمية الحضارة العربية، عبر العديد من الفعاليات النوعية، بطابعها الترفيهي ومضمونها التثقيفي والتعليمي، يرسخ معها قيمة اللغة والأدب العربي الأصيل، ويعزز من خلالها مكانة الطائف كواحدة من اهم الوجهات السياحية ومصيفٍ للعرب، وفي هذا العام تم تقديم سوق عكاظ بحلة جديد كلياً ضمن موسم الطائف، تشمل عدد من الفعاليات النوعية، ومن أهمها ما يقدمه معرض “ساحة اللغة والثقافة”.

ينقسم معرض ساحة اللغة والثقافة الى قسمين رئيسيين، “قلم” و”قافية”، يحتضن “قلم” كل ما يتعلق باللغة العربية الفصحى، وتاريخها، وأنواع الخط وفنونه، وتطور كتابة القران الكريم عبر العصور، ويعرض مقتنيات أثرية لمخطوطات تجاوز عمرها مئات السنين. ويهتم القسم الآخر “قافية” بكل ما يتعلق بالشعر العربي الفصيح، وأغراضه وبحوره، وأهم شعراء المعلقات، ويتم عرض المعلومات بطريقة مبتكرة تجمع الصوت والصورة والضوء، وبنهاية المعرض يستمتع الزوار بعرض بانورامي شيق بعنوان “اللغة والثقافة”.

ويسعى “سوق عكاظ” إلى تقديم حزمة ثرية من الترفيه، تركز على عمق الحضارة العربية وقيمة تراثها عبر التاريخ، عن طريق سلسلة من الفعاليات النوعية الإبداعية، التي يعيش معها الزوار نبض الحياة اليومية لقدماء العرب، وخاصة في جادة عكاظ والسوق التاريخي وفرسان وفتيان عكاظ، والعديد من الأجنحة والزوايا والأنشطة، في تجربة مفيدة وممتعة في آن واحد.

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