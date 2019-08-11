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شاهد صورة لرجل امن مع حاج تغني عن مليار مقال

شاهد صورة لرجل امن مع حاج تغني عن مليار مقال
http://almnatiq.net/?p=761886
مكة - عادل الزهراني
صورة لرجل أمن يحمل حاجا  طاعنا في  السن لم بكن رجل الامن مجبورا ان يحمله ولكن دينه و أخلاقه وحبه لضيوف الرحمن هو من جعله يحمل  هذا الحاج وأكثر من ذلك الابتسامة التي تعلو محيا رجل الامن والحاج أيضا  أنها  صورة  معبرة  ورسالة الى العالم اجمع فهي صورة عن مليار مقال .
فهذه المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا نذرت  نفسها  لخدمة ضيوف بيت الله الحرام  كيف ذلك وخادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهم الله يتابعون سير الحج  وبتكاتف الجهود المبذولة من جميع الجهات المشاركة  لإنجاح حج هذا العام .
ولله الحمد حفظ الله هذا الوطن المعطاء شكرا رجال الامن وشكرا لجميع المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن.

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