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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي
http://almnatiq.net/?p=761893
المناطق - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك.
كما هنأ فخامة الرئيس التركي خلال الاتصال، خادم الحرمين الشريفين بنجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة، مشيداً بالجهود التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في سبيل التيسير على الحجاج.
وقد بادل خادم الحرمين الشريفين فخامته التهنئة بعيد الاضحى، مشيراً – أيده الله – إلى أن المملكة لن تألوا أي جهد في سبيل أن يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن وأمان.

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