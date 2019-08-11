احدث الأخبار

المفتي العام يستقبل وزير التعليم في منى
منطقة مكة المكرمة
 أمير منطقة جازان يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي العهد بدولة الكويت
أبرز المواد
 المملكة تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين
أبرز المواد
 رئيس “بلدية الحازمي ” يهنئ القيادة وشعب المملكة بعيد الأضحى المبارك
منطقة عسير
 التحالف: شقيق الحوثي تعرض لتصفية نتيجة صراع أجنحة الميليشيا
أبرز المواد
 بولتون في لندن لحث بريطانيا على تشديد موقفها تجاه إيران
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي
أبرز المواد
 شاهد صورة لرجل امن مع حاج تغني عن مليار مقال
أبرز المواد
 سوق عكاظ يقدم رسالة سامية يكرس فيها أهمية الحضارة العربية
منطقة مكة المكرمة
 محافظ الخرج يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك ويعايد المرضى
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء”: أحمال “العيد” 255 ميجاوات في منى.. ولا بلاغات مؤثرة على الشبكة الكهربائية
أبرز المواد
المفتي العام يستقبل وزير التعليم في منى

المفتي العام يستقبل وزير التعليم في منى

منطقة مكة المكرمة
أمير منطقة جازان يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

أمير منطقة جازان يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي العهد بدولة الكويت

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي العهد بدولة الكويت

أبرز المواد
المملكة تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

المملكة تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

أبرز المواد

بولتون في لندن لحث بريطانيا على تشديد موقفها تجاه إيران

بولتون في لندن لحث بريطانيا على تشديد موقفها تجاه إيران
http://almnatiq.net/?p=761896
المناطق - وكالات

وصل جون بولتون، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب للأمن القومي، إلى لندن الأحد لإجراء محادثات من المتوقع أن يدعو فيها بريطانيا إلى تشديد موقفها تجاه كل من إيران وشركة هواوي الصينية للاتصالات.

وفي الوقت الذي تستعد فيه المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول في أكبر تحول‭‭ ‬‬جيوسياسي منذ الحرب العالمية الثانية، يتوقع كثير من الدبلوماسيين أن يتزايد اعتماد لندن على الولايات المتحدة.

وتتركز محادثات بولتون التي يجريها على مدى يومين حول مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مما يعكس مساعي البيت الأبيض لتعزيز العلاقات مع الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء بوريس جونسون بعد التوتر الذي شاب العلاقة بين ترمب ورئيسة وزراء بريطانيا السابقة تيريزا ماي.

ومن المتوقع أن يحث بولتون المسؤولين البريطانيين على أن تكون سياستهم تجاه إيران أكثر توافقا مع سياسة واشنطن التي تضغط على طهران بعقوبات مشددة بعد أن سحب ترمب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية.

وتدعم بريطانيا حتى الآن الاتحاد الأوروبي في التمسك بالاتفاق النووي المعروف باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”، لكن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز شكل ضغطاً على لندن للنظر في اتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه إيران. وكانت مشاة البحرية البريطانية احتجزت سفينة إيرانية في الرابع من يوليو/تموز قبالة ساحل جبل طارق للاشتباه في أنها تهرب النفط إلى سوريا.

وانضمت بريطانيا هذا الشهر إلى الولايات المتحدة في مهمة للأمن البحري في الخليج لحماية السفن التجارية.

وقال مسؤول كبير بإدارة ترمب إن بولتون سيحاول إقناع البريطانيين بأن الضغط سيزيد على إيران إذا أعلنت لندن موت الاتفاق النووي، لكن ليس من المتوقع اتخاذ قرار بهذا الشأن قريباً.

ويضغط ترمب على بريطانيا أيضا لتشديد موقفها تجاه شركة هواوي الصينية للاتصالات من منطلق القلق من أن تقنيتها القادمة للجيل الخامس من الهواتف تمثل خطراً على الأمن القومي.. وتريد واشنطن من حلفائها ومنهم بريطانيا تجنب استخدام أجهزة تنتجها هواوي.

روابط ذات صلة

أمير منطقة جازان يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

أمير منطقة جازان يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي العهد بدولة الكويت

خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي العهد بدولة الكويت
المملكة تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

المملكة تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*