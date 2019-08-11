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التحالف: شقيق الحوثي تعرض لتصفية نتيجة صراع أجنحة الميليشيا

التحالف: شقيق الحوثي تعرض لتصفية نتيجة صراع أجنحة الميليشيا
http://almnatiq.net/?p=761899
المناطق - متابعات

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن مساء الأحد أن ابراهيم الحوثي، شقيق زعيم الميليشيا اليمنية، تعرض لتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع أجنحة المليشيا وخلاف بين القيادات.

وأوضح التحالف أن عملية تصفية شقيق زعيم الميليشيات تمت في أحد معاقل الحوثيين في حي حدة في صنعاء.

وتابع التحالف: “القيادات الارهابية الحوثية دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات التصفية بالقتل والسحل”.

وكانت ميليشيات الحوثي اعترفت الجمعة بمقتل القيادي إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي.

وأصدرت وزارة الداخلية في حكومة الحوثیین الانقلابية، بيانا نعت فيه القيادي إبراهيم الحوثي، الذي قتل “بعملية اغتيال”، بحسب وصفها.

وفي حين لم يشر البيان لتفاصيل أخرى عن ظروف مقتله، أكدت الوزارة أنها “لن تتوانى عن ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية التي نفذت جريمة الاغتيال”.

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