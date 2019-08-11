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المفتي العام يستقبل وزير التعليم في منى

المفتي العام يستقبل وزير التعليم في منى
http://almnatiq.net/?p=761922
المناطق - منى
استقبل سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مقر إقامته بمشعر منى في مكة المكرمة معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.
وجرى خلال اللقاء تناول الدور الذي تبذله وزارة التعليم ومنسوبيها في دعم الأجهزة الحكومية المكلفة بتنظيم الحج في كل عام.
وتناول الحديث الدور التطوعي الذي أبداه موظفوا وموظفات وطلاب وطالبات الجامعات والتعليم العام، والأدوار المناطة بهم سواءٌ في معسكرات الخدمة العامة لجمعية الكشافة العربية السعودية وغيرها.
في سياق متصل قال معالي د. حمد آل الشيخ إن هذا اللقاء يأتي في إطار إطلاع سماحته على الدور البناء الذي يضطلع به شباب وشابات الوطن، والتفاني في العمل ضمن مؤسسات الدولة المختلفة التي تسهم في رعاية الحاج والمعتمر تعظيماً لشعائر الله، وإنفاذاً لتوجيهات القيادة المباركة التي سخرت إمكاناتها لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما .

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