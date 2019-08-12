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أمير منطقة الرياض بالنيابة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

أمير منطقة الرياض بالنيابة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=761925
المناطق - الرياض
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة بقصر الحكم، صباح اليوم، عدداً من أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء، وأصحاب المعالي، وكبار مسؤولي منطقة الرياض، وكبار ضباط القوات المسلحة، والحرس الوطني، والأمن العام، وحرس الحدود، وقوات الأمن الخاصة، والدفاع المدني، والمرور، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.
وقد بادلهم سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله العلي القدير أن يعيده على شعب المملكة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.
بعد ذلك تناول الجميع وجبة الإفطار على مائدة سموه.
حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن مشاري وصاحب السمو الأمير ثنيان بن خالد بن ثنيان وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن عياف وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن نايف بن سعود بن عبدالعزيز وعدد من أصحاب السمو الأمراء .

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