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“الانتقالي الجنوبي”: ملتزمون بوقف إطلاق النار في عدن

“الانتقالي الجنوبي”: ملتزمون بوقف إطلاق النار في عدن
http://almnatiq.net/?p=761931
المناطق - وكالات

أعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن عيدروس الزبيدي مساء اليوم الأحد أن المجلس مستعد للعمل مع تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.

وفي بيان صدر عنه حول الأوضاع في عدن، أكد الزبيدي استعداد المجلس “للعمل بشكل مسؤول مع قيادة التحالف بقيادة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية في إدارة هذه الأزمة وتبعاتها بما يعزز من تماسك النسيج الاجتماعي”.

وأضاف: “نجدد ثقتنا في المملكة العربية السعودية التي نأمل منها ونعلق عليها آمال شعبنا وتطلعاته ونعلن استعدادنا للعمل معهم ومن خلالهم وبواسطتهم كحليف وفي وقوي”.

وجدد رئيس المجلس الانتقالي التزامه بوقف إطلاق النار الذي دعا له التحالف، مذكّراً أنه سبق وأعلن مساء السبت التزامه به.

من جهة أخرى، أكد الزبيدي استعداده لحضور الاجتماع الذي دعت له السعودية “بانفتاح كامل إيماناً منّا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز”.

في سياق آخر، قال الزبيدي: “نجدد موقفنا الثابت بالوقوف الكامل مع التحالف لمحاربة التمدد الإيراني في المنطقة”.

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