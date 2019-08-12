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الدفاع المدني يحذر من زيادة الأحمال الكهربائية

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الدفاع المدني يحذر من زيادة الأحمال الكهربائية

الدفاع المدني يحذر من زيادة الأحمال الكهربائية
http://almnatiq.net/?p=761940
المناطق - واس

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني حجاج بيت الله الحرام وأصحاب حملات الحج من الاستخدام المفرط لأجهزة التكييف وغيرها من الأجهزة الكهربائية في مقار إقامتهم بمشعر منى , تجنباً لزيادة الأحمال ما قد يعرضهم للخطر.
وشددت المديرية على أهمية اتباع تعليمات وارشادات السلامة المبلغة لهم من الدفاع المدني , متمنية السلامة للجميع.

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