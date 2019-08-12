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حفل معايدة للكشافة في معسكر منى الوادي الفرعي

حفل معايدة للكشافة في معسكر منى الوادي الفرعي

منطقة مكة المكرمة
نائب أمير منطقة مكة المكرمة يزور ضيوف الرحمن المنومين في مستشفى الجسر بمشعر منى

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حفل معايدة للكشافة في معسكر منى الوادي الفرعي

حفل معايدة للكشافة في معسكر منى الوادي الفرعي
http://almnatiq.net/?p=761948
مكة المكرمة - مبارك الدوسري

نظمت قيادة معسكر منى الوادي الفرعي المقام ضمن معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي تًقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية، صباح اليوم حفل معايدة بحضور قائد المعسكر سلطان بن محمد الجهني وقيادات المعسكر وقادة الفرق الكشفية .

 وأكد قائد المعسكر ، أن إقامة مثل هذه المناسبات الاجتماعية، ومنها حفل الإفطار الجماعي للصائمين يوم عرفة، من شأنه زيادة أواصر المحبة والألفة بين العاملين في المعسكر الذين يلتقون فيها ويتبادلون التحايا في جو بهيج من شأنه أن يعزز الأداء في العمل.

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