حفل معايدة للكشافة في معسكر منى الوادي الفرعي

مكة المكرمة - مبارك الدوسري

نظمت قيادة معسكر منى الوادي الفرعي المقام ضمن معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي تًقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية، صباح اليوم حفل معايدة بحضور قائد المعسكر سلطان بن محمد الجهني وقيادات المعسكر وقادة الفرق الكشفية .

وأكد قائد المعسكر ، أن إقامة مثل هذه المناسبات الاجتماعية، ومنها حفل الإفطار الجماعي للصائمين يوم عرفة، من شأنه زيادة أواصر المحبة والألفة بين العاملين في المعسكر الذين يلتقون فيها ويتبادلون التحايا في جو بهيج من شأنه أن يعزز الأداء في العمل.