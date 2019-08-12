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مدير الأمن العام يلتقي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

مدير الأمن العام يلتقي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

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مدير الأمن العام يلتقي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

مدير الأمن العام يلتقي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
http://almnatiq.net/?p=761955
المناطق - واس

التقى معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي رئيس اللجنة الأمنية بالحج اليوم , الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عداس , وذلك بمقر مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج بمقر الأمن العام في مشعر منى.
ونوه معالي مدير الأمن العام خلال اللقاء الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله-  لكافة حجاج بيت الله الحرام , وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا لجميع الخطوات التنفيذية التي تسهم في توفير الأمن والسكينة لضيوف الرحمن خلال موسم حج العام الحالي.
وتم خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات العلاقة بالجوانب التطويرية التي تستهدف تقديم الخدمة المثلى لقاصدي بيت الله الحرام في منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، الأهداف الاستراتيجية والمستقبلية بما يسهم في تضافر الجهود والتعاون المشترك بين الأمن العام والهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بما يتفق ورؤية المملكة 2030 ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة لتوفير كل ما يسهم في توفير الأمن والسلامة وراحة والطمأنينة لحجاج بيت الله العتيق.

 

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