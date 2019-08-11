“وفاة شخص والبحث عن اخر” فرق الدفاع تباشر إنقاذ 6 مفقودين بوادي لجب بالريث والبحث عن اخر

جازان - فضة عطيف

اوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني انه وردنا بلاغ عن اشخاص مفقودين بوادي لجب بمحافظة الريث وعند الوصول للموقع اتضح ان الحادث عبارة فقدان 6 اشخاص داخل وادي لجب كانو برفقة المبلغ عن الحادث حيث تم نقل الفرق اللازمة حيث بدأت عمليات البحث فور الوصول للموقع بمشاركة المواطنين .

واشار الى ان عمليات البحث استمرت على حتى تم العثور على عدد 4 اشخاص من المفقودين بحالة صحية جيده وافادو بجرف السيل للشخصين المتبقيين وبمتابعة البحث وردنا بلاغ من احد المواطنين بالعثور على احد المفقودين وتم انتقال الفرق للموقع والعثور على المفقود وقد فارق الحياه.

وافاد ان البحث مازال جاري عن المفقود الثاني في الوادي ..

وفي جانب اخر بين ان البحث لازال جاري عن اخر المفقودين من العائله التي جرفت مركبتهم بسيل وادي مسله التابع لمحافظة احد المسارحه

وجدد القحطاني تحذيراته من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول ومزاولة السباحه في اماكن تجمعات مياه الامطار وعدم عبور مجاري الأودية سواءا بالمركبات او سيرا على الاقدام أثناء جريان السيول لكي لا يتعرض لأي مكروه لاسمح الله كما شدد على ضرورة اتباع ارشادات وتعليمات السلامة في هذه الحالات، متمنيا السلامة للجميع.