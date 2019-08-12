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حاج يمني : جهود المملكة تجاه أشقائها عظيمة لاينكرها إلا جاحد

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حاج يمني : جهود المملكة تجاه أشقائها عظيمة لاينكرها إلا جاحد

حاج يمني : جهود المملكة تجاه أشقائها عظيمة لاينكرها إلا جاحد
http://almnatiq.net/?p=762003
المناطق - الرياض

أكد الحاج عبدالعزيز يحيى أحمد من جمهورية اليمن الشقيقه، أن الجهود والتضحيات التي قدمتها المملكة قيادةً وشعباً لنصرة أشقائهم في اليمن جهود عظيمه لا ينكرها إلا جاحد، مشيداً بما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لحجاج ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للبرنامج .
وثمن الحاج عبدالعزيز الجهود الكبيره والإنجازات العظيمة التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثه والأعمال الإنسانية، والدعم غير المحدود لتخفيف معاناة الشعب اليمني، جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وقدّم الحاج عبدالعزيز التهنئه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وللشعب السعودي كافة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ,سائلاً الله أن يعيده على الجميع بالصحة والعافية وأن يتقبل من الحجيج حجهم وأن يردهم إلى ديارهم سالمين غانمين.

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