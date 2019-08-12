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حاج يمني يشكر القيادة على ما تقدمه لقاصدي بيت الله العتيق
http://almnatiq.net/?p=762023
المناطق - الرياض

قدّم الحاج اليمني وليد شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الجهود التي يبذلونها لخدمة قاصدي بيت الله العتيق .
وأكد اليافعي، أن استضافته ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للبرنامج، جاءت لتضمد الجراح وتخفف الأحزان، مشيداً بالجهود التي تقدمها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في الأصقاع المعمورة، إضافة إلى وقوفها الأخوي الصادق بجانب الشعب اليمني الشقيق وحفظ أرضه وأمنه وسلامة شعبه من عدوان الميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

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