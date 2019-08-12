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رجال الأمن بمشعر منى … عين تحرس ويد تبذل

رجال الأمن بمشعر منى … عين تحرس ويد تبذل
http://almnatiq.net/?p=762055
المناطق - الرياض

سَخّروا أنفسهم لخدمة ضوف الرحمن يستمدون عطاءهم من عظم مسؤولية، وثقة قيادة غَرست فيهم شرف خدمة الحاج ، وجعلته وساماً يعلوا على جبين كل مواطن .
على صعيد منى .. مشاهد ووقفات إنسانية عدة بادر بها رجال الأمن بمختلف مواقعهم يتسابقون نحو ضيوف الرحمن لعونهم ومساعدتهم .
في هذا المشهد العظيم أبت الإنسانية إلا أن تقف أمام رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه .. عين تحرس ، ويدٌ تبذل بفيض مشاعر وكريم خُلق .

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