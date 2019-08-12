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كم تربح أغنى عائلة في العالم كل ساعة؟

كم تربح أغنى عائلة في العالم كل ساعة؟
http://almnatiq.net/?p=762058
المناطق - الرياض

كشف تقرير نشرته وكالة “بلومبيرغ”، عن مقدار الربح الذي تحققه عائلة “والتون” الأميركية، والتي تعد أغنى أسرة في العالم.

ويضاف إلى ثروة العائلة التي تمتلك سلسلة متاج “وولمارت” ما يصل إلى 70 ألف دولار في الدقيقة الواحدة، أو 4 ملايين و200 ألف دولار في الساعة.

وتنامت ثروة عائلة “والتون” من 39 مليار إلى 191 مليار، منذ أن تصدرت الترتيب كأغنى عائلة في العالم بالعام 2018.

ومن بين العائلات التي أضافت مبالغ طائلة إلى ثرواتها عائلة “مارس” والتي بلغت ثروتها 127 مليار دولار.

وأشارت “بلومبيرغ” إلى أن أثرياء أميركا باتوا يتحكمون بالثروات اليوم على هذا النحو الجيد لأول مرة منذ العام 1929.

جدير بالذكر أن أغنى 25 عائلة في العالم يتحكمون بثروات تصل قيمتها إلى 1.4 تريليون دولار أميركي، بزيادة تمثل 24 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

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