مكة المكرمة.. رقم قياسي لاستهلاك الإنترنت بيوم عرفة

المناطق - الرياض

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ارتفاع حجم استهلاك بيانات الإنترنت بنسبة تصل إلى 34 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في يوم التاسع من ذي الحجة.

وأوضحت أن حجم استهلاك البيانات في يوم عرفة بلغ 1718 تيرابايت، أي ما يعادل مشاهدة أكثر من 704 آلاف ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080pHD، وفق ما أوردت وكالة الأنباء “واس”.

وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات، وبلغ (344 ميغابايت لكل مشترك)، ويتجاوز هذا معدل استهلاك الفرد اليومي العالمي للبيانات البالغ (180 ميغابايت لكل مشترك) بنسبة 91%.

وأشارت إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكا للبيانات هي: يوتيوب، سناب شات، فيسبوك، واتساب، إنستغرام.

وأظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تنزيل الإنترنت المتنقل قد بلغت 44.91 ميغابت/ثانية بنسبة زيادة 72.47% مقارنة بالعام الماضي، وأن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل 15.73 ميغابت/ثانية بنسبة زيادة 55.74 عن العام الماضي.

وبلغ عدد المكالمات المحلية 16.7 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 5.9 مليون مكالمة.