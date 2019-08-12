احدث الأخبار

“الصحة” تطلق دليل معلومات الأدوية للكادر الصحي
أبرز المواد
 أرامكو تعلن تحقيق صافي دخل 46.9 مليار دولار للنصف الأول من 2019
أبرز المواد
 نزار قباني يتنبأ بحال بلده سوريا في قصيدة: يا عيد عذرا فأهل الحيِّ قد راحوا واستوطن اﻷرض أغراب وأشباحُ
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع لحوم الأضاحي للمحتاجين واللاجئين في لبنان
أبرز المواد
 مكة المكرمة.. رقم قياسي لاستهلاك الإنترنت بيوم عرفة
أبرز المواد
 كم تربح أغنى عائلة في العالم كل ساعة؟
أبرز المواد
 رجال الأمن بمشعر منى … عين تحرس ويد تبذل
أبرز المواد
 اليوم .. أول أيام التشريق لحجاج بيت الله الحرام في مشعر منى
أبرز المواد
 خمسيني مصاب بـ “شلل الأطفال” ينافس الشباب في خدمة الحجاج
أبرز المواد
 قرية بولندية لم تشهد ولادة ذكور منذ 10 سنوات تحيّر العلماء
أبرز المواد
 تحذير.. ملايين هواتف الأندرويد محملة مسبقا ببرامج خطيرة
أبرز المواد
 العراق يواجه البحرين في نهائي “غرب آسيا”
أبرز المواد
“الصحة” تطلق دليل معلومات الأدوية للكادر الصحي

“الصحة” تطلق دليل معلومات الأدوية للكادر الصحي

أبرز المواد
أرامكو تعلن تحقيق صافي دخل 46.9 مليار دولار للنصف الأول من 2019

أرامكو تعلن تحقيق صافي دخل 46.9 مليار دولار للنصف الأول من 2019

أبرز المواد
نزار قباني يتنبأ بحال بلده سوريا في قصيدة: يا عيد عذرا فأهل الحيِّ قد راحوا واستوطن اﻷرض أغراب وأشباحُ

نزار قباني يتنبأ بحال بلده سوريا في قصيدة: يا عيد عذرا فأهل الحيِّ قد راحوا واستوطن اﻷرض أغراب وأشباحُ

أبرز المواد
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع لحوم الأضاحي للمحتاجين واللاجئين في لبنان

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع لحوم الأضاحي للمحتاجين واللاجئين في لبنان

أبرز المواد

مكة المكرمة.. رقم قياسي لاستهلاك الإنترنت بيوم عرفة

مكة المكرمة.. رقم قياسي لاستهلاك الإنترنت بيوم عرفة
http://almnatiq.net/?p=762061
المناطق - الرياض

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ارتفاع حجم استهلاك بيانات الإنترنت بنسبة تصل إلى 34 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في يوم التاسع من ذي الحجة.

وأوضحت أن حجم استهلاك البيانات في يوم عرفة بلغ 1718 تيرابايت، أي ما يعادل مشاهدة أكثر من 704 آلاف ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080pHD، وفق ما أوردت وكالة الأنباء “واس”.

وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات، وبلغ (344 ميغابايت لكل مشترك)، ويتجاوز هذا معدل استهلاك الفرد اليومي العالمي للبيانات البالغ (180 ميغابايت لكل مشترك) بنسبة 91%.

وأشارت إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكا للبيانات هي: يوتيوب، سناب شات، فيسبوك، واتساب، إنستغرام.

وأظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تنزيل الإنترنت المتنقل قد بلغت 44.91 ميغابت/ثانية بنسبة زيادة 72.47% مقارنة بالعام الماضي، وأن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل 15.73 ميغابت/ثانية بنسبة زيادة 55.74 عن العام الماضي.

وبلغ عدد المكالمات المحلية 16.7 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 5.9 مليون مكالمة.

روابط ذات صلة

“الصحة” تطلق دليل معلومات الأدوية للكادر الصحي

“الصحة” تطلق دليل معلومات الأدوية للكادر الصحي
أرامكو تعلن تحقيق صافي دخل 46.9 مليار دولار للنصف الأول من 2019

أرامكو تعلن تحقيق صافي دخل 46.9 مليار دولار للنصف الأول من 2019
نزار قباني يتنبأ بحال بلده سوريا في قصيدة: يا عيد عذرا فأهل الحيِّ قد راحوا واستوطن اﻷرض أغراب وأشباحُ

نزار قباني يتنبأ بحال بلده سوريا في قصيدة: يا عيد عذرا فأهل الحيِّ قد راحوا واستوطن اﻷرض أغراب وأشباحُ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*