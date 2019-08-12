مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع لحوم الأضاحي للمحتاجين واللاجئين في لبنان

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع لحوم الأضاحي للمحتاجين واللاجئين في لبنان

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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع لحوم الأضاحي للمحتاجين واللاجئين في لبنان

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع لحوم الأضاحي للمحتاجين واللاجئين في لبنان
http://almnatiq.net/?p=762064
المناطق - الرياض

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 210 ذبائح من لحوم الأضاحي للمحتاجين واللاجئين في محافظات بيروت والبقاع وشمال لبنان.
وزعت هذه اللحوم على 350 أسرة في لبنان وفق آلية توزيع محددة؛ بهدف إدخال الفرحة و البهجة و البسمة على آلاف العائلات اللبنانية والأسر الأشد احتياجًا والتخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في أيام عيد الأضحى المبارك والعمل على تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والترابط بين أبناء الأمة، بقيمة إجمالية تبلغ 79.575 ألف دولار أمريكي ضمن مشروع يستهدف 840 أسرة.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للمحتاجين من أبناء الشعب اللبناني الشقيق واللاجئين هناك.

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