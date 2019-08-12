وكيل محافظة البدع يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

المناطق - تبوك :

استقبل وكيل محافظ البدع ابراهيم بن عيد المسعودي أمس مديري الدوائر الحكومية بالمحافظة والمواطنين المهنئين بعيد الأضحى المبارك وذلك في صالة الاستقبال بمبنى المحافظة وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية.

وثمّن الجميع الجهود الكبيرة والمميزة الت تبذلهاحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في خدمة ضيوف الرحمن الذين قدموا من كل فج عميق لأداء فريضة الحج.