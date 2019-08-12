أمير تبوك يواسي محافظ الوجه في وفاة والده

أمير تبوك يواسي محافظ الوجه في وفاة والده

منطقة تبوك
محافظ تيماء يستقبل المهنئين بمناسبه عيد الأضحى المبارك ‬

محافظ تيماء يستقبل المهنئين بمناسبه عيد الأضحى المبارك ‬

منطقة تبوك
أمير تبوك يستقبل المهنئين بعيد الأضحى من المحافظين ورؤساء المراكز

أمير تبوك يستقبل المهنئين بعيد الأضحى من المحافظين ورؤساء المراكز

منطقة تبوك
وكيل محافظة البدع يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

وكيل محافظة البدع يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

منطقة تبوك

وكيل محافظة البدع يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

وكيل محافظة البدع يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=762088
المناطق - تبوك :

استقبل وكيل محافظ البدع ابراهيم بن عيد المسعودي أمس مديري الدوائر الحكومية بالمحافظة والمواطنين المهنئين بعيد الأضحى المبارك وذلك في صالة الاستقبال بمبنى المحافظة وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية.
وثمّن الجميع الجهود الكبيرة والمميزة الت تبذلهاحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في خدمة ضيوف الرحمن الذين قدموا من كل فج عميق لأداء فريضة الحج.

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أمير تبوك يواسي محافظ الوجه في وفاة والده

أمير تبوك يواسي محافظ الوجه في وفاة والده
محافظ تيماء يستقبل المهنئين بمناسبه عيد الأضحى المبارك ‬

محافظ تيماء يستقبل المهنئين بمناسبه عيد الأضحى المبارك ‬
أمير تبوك يستقبل المهنئين بعيد الأضحى من المحافظين ورؤساء المراكز

أمير تبوك يستقبل المهنئين بعيد الأضحى من المحافظين ورؤساء المراكز

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