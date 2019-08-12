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أمير تبوك يواسي محافظ الوجه في وفاة والده

أمير تبوك يواسي محافظ الوجه في وفاة والده
http://almnatiq.net/?p=762098
المناطق - تبوك :

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, محافظ الوجه المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي في وفاة والده رحمه الله .
وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته للمهندس التميمي في وفاة والده سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.
وأعرب التميمي عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على تعازيه ومواساته التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

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