وزير الشؤون الإسلامية يلتقي مديرة شرطة أوكلاند النيوزيلندية

وزير الشؤون الإسلامية يلتقي مديرة شرطة أوكلاند النيوزيلندية

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وزير الشؤون الإسلامية يلتقي مديرة شرطة أوكلاند النيوزيلندية

وزير الشؤون الإسلامية يلتقي مديرة شرطة أوكلاند النيوزيلندية
http://almnatiq.net/?p=762115
المناطق - الرياض

استقبل ءوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في مقر الوزارة بمسجد الخيف أمس مديرة شرطة أوكلاند بنيوزيلندا نائلة حسن، التي حضرت لأداء فريضة الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة ، الذين كان منهم عائلات الضحايا والمصابين في الهجوم الذي وقع على جامع النور في مدينة كرايستشرش.
وفي مستهل اللقاء رحب معاليه بالشرطية النيوزيلندية متمنيا لها حجاً مبرورا وذنباً مغفوراً ، وقال ” إن جميع المستضافين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذي تشرف على تنفيذه الوزارة هم محل عناية مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ــ حفظهما الله ــ اللذين يتابعان هذا البرامج وما يقدمه من أعمال وخدمات للمشمولين بالاستضافة “.
وبين الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن ما أصاب الأخوة في نيوزيلاندا أصاب المسلمين في العالم ونحن في المملكة العربية السعودية تألمنا بمصاب إخواننا وأرجو ألا تؤثر هذه الجريمة على المسلمين في نيوزيلاندا وأن يكونوا قدوة لغيرهم في عدم الانجرار للقيام بأعمال مضادة لا تتوافق مع تعاليم ديننا الحنيف ، كما أرجو أن يعملوا مع باقي أبناء الشعب النيوزيلندي في بناء وطنهم.
ولفت ءإلى أن ما حصل في نيوزيلاندا أكبر دليل على أن الإرهاب ليس له دين أو مذهب، موضحا معاليه أن الإسلام يأمر بالرحمة بالإنسان وأن المملكة تعمل على بذل الجهد لمد يد العون والمساعدة لكل بلدان العالم وهي سياسة راسخة لهذه البلاد المباركة منذ نشأتها وهي تمد يد الخير للمسلمين بالعالم أجمع وتساعد من يحتاج للمساعدة وتقف معهم بغض النظر عن بلدانهم وديانتهم وذلك وفق مبادى الإسلام العظيمة القائمة على الوسطية والاعتدال والتسامح .

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