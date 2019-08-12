“حاجة سورية”: وعكة صحية كادت أن توقف أمنيتي .. و”الصحة” مكنتي من إكمال الحج

المناطق - الرياض

عبرت الحاجة السورية خديجة عسيلي البالغة من العمر 78 عاماً ، عن سعادتها بعد أن من الله عليها بإكمال مناسك الحج والوقوف على صعيد عرفة عبر القافلة الطبية لمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة.

وبينت الحاجة انها تعرضت للإجهاد والإرهاق بعد وصولها للمملكة نتيجة السفر ، وادخلت لمركز صحة القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية إثر الوعكة الصحية التي تعرضت لها.

وأضافت ” تخوفت من توقف حجتي ، قبل أن يتم إبلاغي بأنه سيتم نقلي عبر القافلة الطبية للوقوف بعرفة ومن ثم إكمال علاجي”.

وقدمت الحاجة الشكر لوزارة الصحة السعودية على جهودها في خدمة ضيوف الرحمن ورعايتهم ، سائلة المولى عز وجل أن يجزي القيادة الرشيدة خير الجزاء.