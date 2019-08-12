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مستشفى منى الجسر يجري أكثر من 20 جلسة غسيل كلوي لضيوف الرحمن

مستشفى منى الجسر يجري أكثر من 20 جلسة غسيل كلوي لضيوف الرحمن
http://almnatiq.net/?p=762124
المناطق - الرياض

أجرت الفرق الطبية والفنية المتخصصة في مستشفى منى الجسر حتى مطلع أول أيام التشريق أكثر من (20) عملية غسيل كلوي لحجاج بيت الله الحرم، بواسطة أجهزة الغسيل الكلوي المتوفرة بالمستشفى، التي تتميز بالكفاءة والسرعة لخدمة الحجاج وتمكينهم من أكمال نسكهم.
وكانت الصحة قد أعلنت في وقت سابق خلال موسم حج هذا العام 1440هـ أنها جهزت 141 كرسيًا للغسيل الكلوي في مستشفيات المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، كما أدخلت 8 أجهزة غسيل كلوي متنقل بمستشفيات المشاعر المقدسة ( منى – عرفات) تتميز بالكفاءة العالية، وخفض ساعات خدمة المريض.
يذكر أن “الصحة” عملت على التنسيق بين مراكز الكلى المنتشرة في مستشفيات المشاعر ومستشفيات مكة المكرمة وفقا لتحركات الحجاج وأداء مناسكهم، وجدولة حالات الغسيل الكلوي، بعد أن يقوم الحاج بتسجيل بياناته في إحدى وحدات الكلى المنتشرة، ومن ثم تتولى الطواقم الفنية توجيهه في كل مرة لأقرب وحدة كلى وفقا لتحركاته خلال النسك.

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