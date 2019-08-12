نزلاء سجن بريدة يتفاعلون مع أولى أمسيات ثقافة وفنون القصيم الشعرية

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أطلقت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة القصيم، وإدارة سجن بريدة أولى أمسياتها الشعرية “فرحة نزيل” بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مساء أول أيام العيد في الجناح المثالي بسجن بريدة، بإشراف من مديرية سجون منطقة القصيم.

حيث قدم عريف الأمسية نواف الجزاع بالشعراء والمنشدين وأعطى لمحة موجزة عن الأمسيات الشعرية والإنشادية التي تقيمها جمعية الثقافة والفنون بالقصيم بالتعاون مع إدارة سجن بريدة، لإدخال الفرح والسرور على النزلاء ومشاركتهم فرحة العيد ومنحهم فرصة ترويحية ممتعة في العيد.

ثم قدما الشعراء سند الجرداوي ومطرب العقاب العواجي عدداً من قصائدهم الوطنية والاجتماعية المميزة التي تفاعل معها الحضور، كما تخلل الأمسية إقامة مسابقة لأجمل قصيدة بين نزلاء السجن حيث قام الشاعر سعود العواجي بتقييم المشاركات بين النزلاء الذين قاموا بإلقاء قصائدهم التي شاركوا بها أمام الحضور.

عقب ذلك قدما المنشد مثنى المنصور والمنشد خالد الشتيلي عدداً من الوصلات الإنشادية المتنوعة التي أثارت الحماس والتصفيق للنزلاء والترديد مع كلماتها.

حضر الأمسية مدير إدارة سجن بريدة المقدم عبيد الرعوجي، ومساعده الرائد فهد الركيان، والأمين العام بالمحكمة الجزائية أحمد الحميد، والشاعر سعود العواجي أحد فرسان شاعر المليون، ومسؤول لجنة الشعر بجمعية الثقافة والفنون بالقصيم طلال العنزي، وممثل اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” خالد الزيدان.

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