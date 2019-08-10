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أمير نجران يستقبل موظفي ديوان الإمارة

أمير نجران يستقبل موظفي ديوان الإمارة
http://almnatiq.net/?p=762141
المناطق - نجران

حث صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، موظفي ديوان الإمارة على مواصلة العطاء والعمل بكل أمانة وإخلاص وعدل لخدمة المنطقة والمواطن والمقيم، تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ .
جاء ذلك أثناء استقبال سموه في ديوان الإمارة، اليوم، الموظفين المكلفين بالعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث بادلهم التهنئة بالعيد، ونقل إليهم تهاني وتبريكات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة على القيادة الرشيدة والوطن والمواطن وهم في عزة ورفعة.
من جهته، عبّر وكيل الإمارة حسن بن عبده العذيقي، نيابة عن عموم الموظفين، عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على ما يتلقونه من توجيهات وتحفيز مستمر، مؤكداً حرص الجميع على التفاني من أجل تحقيق هذه التوجيهات.

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