أمانة الشرقية .. ذبح أكثر من 19 ألف أضحية أول أيام العيد وسط إنسابية ومرونة

الدمام - المناطق

سجلت المسالخ والمطابخ المصرح لها بالذبح في المنطقة الشرقية نحو 19890 ألف أضحية، وذلك وسط إنسابية ومرونة في تنظيم أعمال اليوم الأول من البرنامج الموسمي للأضاحي للعام 1440 هـ، لعيد الأضحى المبارك الذي تشرف عليه وتنفذه أمانة المنطقة الشرقية.

وأشار المتحدث الرسمي في أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان الى نجاح أعمال البرنامج الذي وضعته الأمانة لعيد الأضحى والذي تحقق بفضل من الله ثم بالخطة المسبقة التي أعدتها الأمانة وبالعمل الميداني الذي شاركت فيه الإدارات المعنية بوكالة الخدمات ورؤساء البلديات بالأمانة وعلى رأسهم معالي أمين المنطقة الشرقية والذي وجه في وقت سابق الى تكثيف الجهود وخدمة المستفيدين، لافتا الى أن الأمانة خصصت عدد 31 طبيباً و216 جزاراً، وعدد 200 عامل في مسالخ حاضرة الدمام والبلديات المرتبطة بالأمانة.

وثمن المتحدث الرسمي دور الأجهزة الأمنية والتنظيمية المشاركة في برنامج عيد الأضحى، منوها بتعاون المواطن والمقيم في إنجاح البرنامج الذي أعد لخدمتهم وتوفير أقصى درجات الراحة والتيسير فيما يخص المسالخ والسماح لمطابخ الذبح خلال أيام العيد المبارك.

وقال محمد الصفيان أن التنظيم والعمل بخطط البرنامج ساهمت في سهولة الوصول والاستفادة من خدمات البرنامج التي منها المسالخ النظامية البالغ عددها 13 مسلخ والذي يتوفر فيها الخدمات لهم بكل يسر وراحة.