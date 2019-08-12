احدث الأخبار

‎أمانة الشرقية تطلق مبادرة ” غداء العيد وياهم ” لمشاركة فرحة العيد مع رجال النظافة
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية .. ذبح أكثر من 19 ألف أضحية أول أيام العيد وسط إنسابية ومرونة
المنطقة الشرقية
 أمير نجران يستقبل موظفي ديوان الإمارة
منطقة نجران
 ولي عهد أبو ظبي يصل المملكة.. والأمير خالد بن سلمان في استقباله
أبرز المواد
 مستشفى منى الجسر يجري أكثر من 20 جلسة غسيل كلوي لضيوف الرحمن
أبرز المواد
 “حاجة سورية”: وعكة صحية كادت أن توقف أمنيتي .. و”الصحة” مكنتي من إكمال الحج
أبرز المواد
 توفير خدمة الحلق والتقصير للحجاج المنومين
أبرز المواد
 نزلاء سجن بريدة يتفاعلون مع أولى أمسيات ثقافة وفنون القصيم الشعرية
منطقة القصيم
 من علو 500 متر .. “منى ” مشروعات عملاقة تحول المشقة ليسر
أبرز المواد
 ضيوف الرحمن يرمون اليوم الجمرات في أول أيام التشريق
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يلتقي مديرة شرطة أوكلاند النيوزيلندية
أبرز المواد
 أمير تبوك يواسي محافظ الوجه في وفاة والده
منطقة تبوك
‎أمانة الشرقية تطلق مبادرة ” غداء العيد وياهم ” لمشاركة فرحة العيد مع رجال النظافة

‎أمانة الشرقية تطلق مبادرة ” غداء العيد وياهم ” لمشاركة فرحة العيد مع رجال النظافة

المنطقة الشرقية
أمانة الشرقية .. ذبح أكثر من 19 ألف أضحية أول أيام العيد وسط إنسابية ومرونة

أمانة الشرقية .. ذبح أكثر من 19 ألف أضحية أول أيام العيد وسط إنسابية ومرونة

المنطقة الشرقية
أمير نجران يستقبل موظفي ديوان الإمارة

أمير نجران يستقبل موظفي ديوان الإمارة

منطقة نجران
ولي عهد أبو ظبي يصل المملكة.. والأمير خالد بن سلمان في استقباله

ولي عهد أبو ظبي يصل المملكة.. والأمير خالد بن سلمان في استقباله

أبرز المواد

أمانة الشرقية .. ذبح أكثر من 19 ألف أضحية أول أيام العيد وسط إنسابية ومرونة

أمانة الشرقية .. ذبح أكثر من 19 ألف أضحية أول أيام العيد وسط إنسابية ومرونة
http://almnatiq.net/?p=762145
الدمام - المناطق

سجلت المسالخ والمطابخ المصرح لها بالذبح في المنطقة الشرقية نحو 19890 ألف أضحية، وذلك وسط إنسابية ومرونة في تنظيم أعمال اليوم الأول من البرنامج الموسمي للأضاحي للعام 1440 هـ، لعيد الأضحى المبارك الذي تشرف عليه وتنفذه أمانة المنطقة الشرقية.

وأشار المتحدث الرسمي في أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان الى نجاح أعمال البرنامج الذي وضعته الأمانة لعيد الأضحى والذي تحقق بفضل من الله ثم بالخطة المسبقة التي أعدتها الأمانة وبالعمل الميداني الذي شاركت فيه الإدارات المعنية بوكالة الخدمات ورؤساء البلديات بالأمانة وعلى رأسهم معالي أمين المنطقة الشرقية والذي وجه في وقت سابق الى تكثيف الجهود وخدمة المستفيدين، لافتا الى أن الأمانة خصصت عدد 31 طبيباً و216 جزاراً، وعدد 200 عامل في مسالخ حاضرة الدمام والبلديات المرتبطة بالأمانة.

وثمن المتحدث الرسمي دور الأجهزة الأمنية والتنظيمية المشاركة في برنامج عيد الأضحى، منوها بتعاون المواطن والمقيم في إنجاح البرنامج الذي أعد لخدمتهم وتوفير أقصى درجات الراحة والتيسير فيما يخص المسالخ والسماح لمطابخ الذبح خلال أيام العيد المبارك.

وقال محمد الصفيان أن التنظيم والعمل بخطط البرنامج ساهمت في سهولة الوصول والاستفادة من خدمات البرنامج التي منها المسالخ النظامية البالغ عددها 13 مسلخ والذي يتوفر فيها الخدمات لهم بكل يسر وراحة.

روابط ذات صلة

‎أمانة الشرقية تطلق مبادرة ” غداء العيد وياهم ” لمشاركة فرحة العيد مع رجال النظافة

‎أمانة الشرقية تطلق مبادرة ” غداء العيد وياهم ” لمشاركة فرحة العيد مع رجال النظافة
جمرك جسر الملك فهد يعايد المسافرين

جمرك جسر الملك فهد يعايد المسافرين
بلدية غرب الدمام : ضبط ٤٤ مخالف من العمالة الوافدة يمارسون الذبح العشوائي

بلدية غرب الدمام : ضبط ٤٤ مخالف من العمالة الوافدة يمارسون الذبح العشوائي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*