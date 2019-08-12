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‎أمانة الشرقية تطلق مبادرة ” غداء العيد وياهم ” لمشاركة فرحة العيد مع رجال النظافة

‎أمانة الشرقية تطلق مبادرة ” غداء العيد وياهم ” لمشاركة فرحة العيد مع رجال النظافة

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‎أمانة الشرقية تطلق مبادرة ” غداء العيد وياهم ” لمشاركة فرحة العيد مع رجال النظافة

‎أمانة الشرقية تطلق مبادرة ” غداء العيد وياهم ” لمشاركة فرحة العيد مع رجال النظافة
http://almnatiq.net/?p=762146
الدمام - المناطق

نظمت أمانة المنطقة الشرقية حفل معايدة لرجال النظافة ضمن مبادرة ” غداء العيد وياهم ” والتي نفذها مركز التواصل المجتمعي والاهتمام الإنساني بالتعاون مع إدارة الخدمات في الأمانة وتوزيع هدايا العيد عليهم بهذه المناسبة في مساء ظهيرة يوم عيد الأضحى المبارك الأحد الموافق 1440/12/10هـ.

وأشار المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان الى أنه تم توزيع عدد كبير من هدايا العيد على رجال النظافة وتقديم جوائز للمتميزين، نظيراً لجهودهم وانتمائهم الوظيفي وتكريمهم لما يقومون به من عمل إنساني تجاه المجتمع، لافتا الى أن هذه المبادرة تأتي استمرارا لمبادرات الأمانة السابقة المتعلقة برجال النظافة، وانطلاقا من مبدأ الاهتمام الانساني، من خلال رفع الروح المعنوية في نفوسهم، والتي تأتي من باب مشاركتهم فرحة العيد، يستحق الدعم والمؤازرة ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية.

وأضاف ” الصفيان ” أن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وجه كافة البلديات بتفعيل هذه المبادرة، وذلك لما لها من أثر إنساني ونفسي كبير على نفوس رجال النظافة، من خلال مشاركتهم فرحة العيد ومعايدتهم ورسم البهجة والسعادة في وجوههم.

وأعتبر أن رجال النظافة شركاء في التنمية واصفا ما يقدمونه بالعمل التنموي، ولما له من أهمية في خدمة المجتمع وهي رسالة من أمانة الشرقية توجهها لجميع شرائح المجتمع بأهمية هذه الفئة للوقوف معها ومساعدتها وتشجيعها في أداء عملها، والمحافظة على النظافة والبيئة ورسم البسمة في وجوههم، وخاصة في الأعياد والأفراح وخلق شعور بأنهم جزء من المجتمع، نظرا للقيمة الاجتماعية للعمل الذي يقومون به، في المساهمة في تنمية مجتمعاتنا ضمن بيئة عمل واحدة.

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