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خادم الحرمين الشريفين يلتقي ولي عهد أبوظبي

خادم الحرمين الشريفين يلتقي ولي عهد أبوظبي

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خادم الحرمين الشريفين يقيم حفل الاستقبال السنوي لأصحاب الفخامة والدولة وكبار الشخصيات الإسلامية الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام 1440هـ

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خادم الحرمين الشريفين يلتقي ولي عهد أبوظبي

خادم الحرمين الشريفين يلتقي ولي عهد أبوظبي
http://almnatiq.net/?p=762156
المناطق - واس

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في الديوان الملكي بقصر منى اليوم، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وفي بداية اللقاء، نقل سموه لخادم الحرمين الشريفين تهاني أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة بعيد الأضحى المبارك، فيما حمّله الملك المفدى تهانيه لسموه بهذه المناسبة المباركة.
وقد جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وبحث مجمل الأوضاع في المنطقة، وبخاصة على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها.
حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.
كما حضره من الجانب الإماراتي، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، ومعالي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني الأستاذ علي بن حماد الشامسي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى المملكة.

 

 

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