احدث الأخبار

التجارة تتيح إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية لموسم العودة للمدارس عبر نظام التخفيضات الإلكتروني
أبرز المواد
 كميات الأمطار على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
أبرز المواد
 “العليا للأمن الصناعي” تطلع على تقنيات العمليات والتحكم في “السعودية للكهرباء” بالمشاعر المقدسة
منطقة الرياض
 خادم الحرمين الشريفين يصل إلى جدة بعد إشرافه على راحة الحجاج
أبرز المواد
 ولي العهد يلتقي الشيخ محمد بن زايد
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يلتقي ولي عهد أبوظبي
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يقيم حفل الاستقبال السنوي لأصحاب الفخامة والدولة وكبار الشخصيات الإسلامية الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام 1440هـ
أبرز المواد
 ‎أمانة الشرقية تطلق مبادرة ” غداء العيد وياهم ” لمشاركة فرحة العيد مع رجال النظافة
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية .. ذبح أكثر من 19 ألف أضحية أول أيام العيد وسط إنسابية ومرونة
المنطقة الشرقية
 أمير نجران يستقبل موظفي ديوان الإمارة
منطقة نجران
 ولي عهد أبو ظبي يصل المملكة.. والأمير خالد بن سلمان في استقباله
أبرز المواد
 مستشفى منى الجسر يجري أكثر من 20 جلسة غسيل كلوي لضيوف الرحمن
أبرز المواد
التجارة تتيح إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية لموسم العودة للمدارس عبر نظام التخفيضات الإلكتروني

التجارة تتيح إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية لموسم العودة للمدارس عبر نظام التخفيضات الإلكتروني

أبرز المواد
كميات الأمطار على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

كميات الأمطار على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

أبرز المواد
“العليا للأمن الصناعي” تطلع على تقنيات العمليات والتحكم في “السعودية للكهرباء” بالمشاعر المقدسة

“العليا للأمن الصناعي” تطلع على تقنيات العمليات والتحكم في “السعودية للكهرباء” بالمشاعر المقدسة

منطقة الرياض
خادم الحرمين الشريفين يصل إلى جدة بعد إشرافه على راحة الحجاج

خادم الحرمين الشريفين يصل إلى جدة بعد إشرافه على راحة الحجاج

أبرز المواد

التجارة تتيح إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية لموسم العودة للمدارس عبر نظام التخفيضات الإلكتروني

التجارة تتيح إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية لموسم العودة للمدارس عبر نظام التخفيضات الإلكتروني
http://almnatiq.net/?p=762180
المناطق - واس

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار فتح نافذة التقديم لإصدار تراخيص التخفيضات لموسم العودة للمدارس عبر نظام التخفيضات الإلكتروني للفترة من 24 ذو الحجة 1440هـ حتى 8 محرم 1441هـ، الموافق 25 أغسطس حتى 7 سبتمبر 2019م، حيث سيتمكن أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية من تقديم طلب تراخيص التخفيضات الموسمية دون أن يتم الخصم من رصيد التخفيضات المتاحة سنوياً.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن لأصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة التقدم بطلب رخص التخفيضات الموسمية والاستفادة من الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني Sales.mci.gov.sa واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي البيانات، ومن ثم تسديد رسوم الرخصة إلكترونياً عبر نظام سداد وأخيراً طباعة الترخيص.
يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار أعلنت في بداية أبريل من العام الماضي إطلاق نظام تراخيص التخفيضات الإلكتروني مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، لتمكين أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة من تقديم طلبات تراخيص التخفيضات الموسمية والمحددة مسبقاً من قبل الوزارة.

روابط ذات صلة

كميات الأمطار على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

كميات الأمطار على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
“العليا للأمن الصناعي” تطلع على تقنيات العمليات والتحكم في “السعودية للكهرباء” بالمشاعر المقدسة

“العليا للأمن الصناعي” تطلع على تقنيات العمليات والتحكم في “السعودية للكهرباء” بالمشاعر المقدسة
خادم الحرمين الشريفين يصل إلى جدة بعد إشرافه على راحة الحجاج

خادم الحرمين الشريفين يصل إلى جدة بعد إشرافه على راحة الحجاج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*