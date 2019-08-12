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تصدر حب الوطن والقيادة عبر فعالية أرت شوب بسوق عكاظ اختلفت الأعمار واتحدت رسائلهم

تصدر حب الوطن والقيادة عبر فعالية أرت شوب بسوق عكاظ اختلفت الأعمار واتحدت رسائلهم
http://almnatiq.net/?p=762200
الطائف - عادل الزهراني

أطلق سوق عكاظ لهذا العام  بموسم الطائف فعالية آرت شوب الفن التشكيلي  ورغم اختلاف الاعمار المشاركة والزوار الا ان رسائلهم اتحدت في رسائل حب وسلام منها تهنئة بنجاح حج هذا العام ثم رسائل حب لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ثم رسائل للوالدين ثم تواقيع شكر للجهات المشاركة والمشغلة لموسم الطائف قام على تنظيم الفعالية شباب وشابات سعوديين محمد عبدالله الشنفري وأمين صالح معوضة وياسمين ظافر الحارثي وقد أشاد عدد من الزوار بهذه الفعالية الرائعة.

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