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النصر في ربع نهائي آسيا للمرة الأولى في تاريخه

النصر في ربع نهائي آسيا للمرة الأولى في تاريخه
http://almnatiq.net/?p=762209
المناطق - متابعات

تأهل فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخ مشاركاته، بعد أن حول تأخره بهدف أمام مضيفه الوحدة الإماراتي إلى فوز 3-2، الإثنين، على ملعب آل نهيان في أبوظبي.
ونجح أصفر العاصمة في العبور من ثمن النهائي للمرة الأولى بعد 3 مشاركات سابقة عام 2011 وودع من دور الـ16 على يد ذوب آهن عندما كان يُقام من مباراة واحدة، ثم غادر في نسختي 2015 و2016 من دور المجموعات، وواصل في طريقه خلال ظهوره الرابع في البطولة.
وبلغ بطل الدوري السعودي ربع نهائي البطولة القارية بعد فوزه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب ( 4-3)، ليواجه المتأهل من فريقي السد والدحيل القطريين.
سجل للنصر على مدار الشوطين المغربي عبد الرزاق حمدالله “41”، والبرزايلي جوليانو “45” و”62″.
بادر أصحاب الأرض بالتسجيل بواسطة لاعبهم محمد برقش عند الدقيقة 27 قبل أن يدرك المغربي عبدالرزاق حمدالله هداف النصر التعادل لفريقه من ضربة رأسية فشل حارس الفريق الإماراتي في صدها عند الدقيقة “40”.
ولم تمضي سوى 4 دقائق فقط على هدف التعادل النصراوي ليتقدم البرازيلي جوليانو للنصر مستفيداً من تمريرة من حمدالله عند الدقيقة “45” لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر 2-1.
مع بداية الشوط الثاني كثف لاعبو الوحدة من ضغطهم على دفاع النصر وأجبرهم على ارتكاب الأخطاء، لكن سرعان ما استعاد لاعبو النصر توازنهم ويتمكن جوليانو من تعزيز تقدم بطل الدوري السعودي بالهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه عند الدقيقة 62 ليصعب من مهمة الفريق المضيف.
واستطاع فريق الوحدة تقليص الفارق بواسطة سبستيان تيجالي عند الدقيقة “80” قبل أن يطلق السنغافوري محمد العفري حكم المباراة نهاية المواجهة بتأهل النصر.

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