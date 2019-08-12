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الكشافة تساهم في تفويج 400 ألف حاج من الدول العربية للجمرات

الكشافة تساهم في تفويج 400 ألف حاج من الدول العربية للجمرات
http://almnatiq.net/?p=762212
منى - مبارك الدوسري

نجح 400 كشاف من منسوبي جمعية الكشافة العربية السعودية، المتطوعين بمعسكرات الخدمة العامة التي تقيمها الجمعية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، اليوم وأمس في تفويج أكثر من ٤٠٠ الف حاج من حجاج الدول العربية من مخيماتهم بمشعر منى إلى منشاة الجمرات، ثم العودة بهم  إلى مخيماتهم وفق الجداول المعتمدة من وزارة الحج والعمرة للتفويج .

وأوضح مسؤول شؤون المجموعات في معسكرات الخدمة الدكتور عبدالله بن عمر بن جحلان أن تعاون جمعية الكشافة من خلال معسكرات الخدمة مع المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية في تفويج الحجاج لأداء نسك رمي الجمرات، يأتي انطلاقًا من أهمية الالتزام بالوقت المحدد وأهميته في عملية التفويج للمحافظة على أمن وسلامة الحجاج من خلال إرشادهم لرمي الجمرات والعودة بهم لمقار سكنهم بمشعر منى .

من جانبه أفاد قائد مجموعة التفويج عبداللطيف الزعبي  أن المعسكرات سخرت400 كشاف من مرحلة الجوالة يرافقهم ٥٣ قائداً متطوعاً لتفويج الحجاج من المخيمات بمشعر منى إلى منشاة الجمرات ، مُشيراً الى ان مهمتهم قد بدأت من مساء يوم التاسع وتستمر حتى الثالث عشر من الشهر الجاري ، حيث يقوم كل جوال بتفويج ٢٥٠ حاج للفوج الواحد بواقع مرتين يومياً لكل جوال .

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