زوار مهرجان العسل : شكراً باحة السياحة

المناطق - الباحة

أشاد زوار مهرجان العسل الدولي بالباحة في دورته هذا العام التي تشرف عليه جمعية النحالين التعاونية بالمنطقة بما تضمنه المهرجان من تطوير وفعاليات وبرامج ومواقع جديدة، واصفين دورة هذا العام بأنها الأميز فقد وجه الزائر محمد الحسني من مكة المكرمة شكره للجنة المنظمة، مشيراً إلى النجاح في تنظيم المهرجان الذي حظي بإقبال كبير من الزوار, وقال بأن المهرجان هذا العام تميزت بفعالياتها الجديدة وتنظيمها الجيد، والأنشطة التي اعطت المهرجان وجهة سياحية يناسب الموقع.

من جهته أكد الزائر علي الشهري والقادم من مدينة الرياض أن ما ميز مهرجان العسل هذا العام هو فعالياته الجديدة ومنها الترفيهية وبرامج الاطفال وغيرها, ونوه الزائر احمد الشهري بأن المهرجان هذا العام والذي يعتبر الرقم 12 تميز بالحضور والزوار وحجم المبيعات, مشيراً إلى أن ما شهده فعاليات وبرامج أسهم في زيادة أنشطة المهرجان وبالتالي زيادة أعداد زواره, وأكد الزائران طارق الزهراني وعبدالرحيم الغامدي أن مهرجان العسل علامة مهمة للتميز والنجاح بالباحة مشيرين إلى أنهم جاءوا من مدينة جدة لزيارة المهرجان تفاعلا مع التغطية الإعلامية للمهرجان وما تم عرضه في القنوات وتغطيات إخبارية عنه وشهد مهرجان العسل الدولي بالباحة في دورته الثانية عشر اقبالا كبيرا من الزوار من المملكة والخليج وأصبح المهرجان بما يحويه من فعاليات تراثية وسياحية وثقافية علامة بارزة في المهرجانات السعودية، كما أنه يمثل نموذجا للسياحة التاريخية والتسويقية وكانت بداية المهرجان قبل 11 سنة فكرة هدفت الى مساعدة مربين النحل بتسويق منتجاتهم ورفع مهاراتهم المعرفية من خلال الفعاليات العلمية المصاحبة بهدف الإستغلال الأمثل للنحل ورفع جودة المنتج, واصبح المهرجان في تطوير تدريجي للمهرجان من عدد مشاركين لا يتجاوز أصابع اليد من منطقة الباحة الى وطني يشارك فيه نحالين من جميع مناطق المملكة الى ان اصبح دولي يتنافس على المشاركة فيه العشرات من داخل المملكة وخارجها.